Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями, которые входят в индекс S&P 500, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн-конференции.

с чего всё началось

На первом этапе до конца лета начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний; на втором этапе, до конца 2020 года, список будет доведен до 50. Московская биржа планирует в дальнейшем расширять список инструментов торгов. Торги иностранными бумагами будут проводиться в рублях.

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