Энергетика

Вести.RuВести.RuМосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
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Московская биржа запустит торговлю нефтью по отрицательным ценам

Lenta.ru08:00

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Вести.Ru07:59

Мосбиржа введет новый функционал после падения цен на нефть до минус $40

РБК06:36

«Московская биржа» с 6 июля сможет торговать фьючерсами по отрицательным ценам

Интерфакс06:48

Мосбиржа с 6 июля допустит на торгах отрицательные цены на нефть WTI и газ

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Мосбиржа с 6 июля вводит функционал для поддержки отрицательных цен на фьючерсы

ТАСС07:03

Московская биржа вводит функционал поддержки отрицательных цен на срочном рынке

Finam.Ru06:25
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