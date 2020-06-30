Энергетика
Вести.RuМосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти
Решение принято после того, как многие российские инвесторы, по оценке Forbes, потеряли около миллиарда рублей из-за того, что Московская биржа не смогла обеспечить непрерывные торги во время падения цены нефти сорта WTI впервые в истории до отрицательных значений 20 апреля.
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Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.Вести.Ru07:59
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