с чего всё началось

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Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.

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Космос Астрономы вычислили точное положение центра Солнечной системы Специалисты гравитационной обсерватории NANOGrav вычислили точное положение центра Солнечной системы.

Политика В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. 6

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Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 17

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Происшествия Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры. 1