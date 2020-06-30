Энергетика
Вести.RuМосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти
Решение принято после того, как многие российские инвесторы, по оценке Forbes, потеряли около миллиарда рублей из-за того, что Московская биржа не смогла обеспечить непрерывные торги во время падения цены нефти сорта WTI впервые в истории до отрицательных значений 20 апреля.
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с чего всё началось
Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.Вести.Ru07:59
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
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ТАСС Наука 12:30
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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
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РБК 11:19
Общество
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РБК 07:56
Армия и оружие
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Газета.Ru 12:37
Политика
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
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Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
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Экономика
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iReactor 05:44
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Здоровье
Саратовским ковид-госпиталям начинают возвращать прежний профиль
Министр заговорил также об "уроках" ситуации с коронавирусом и процитировал вице-премьера РФ Татьяну Голикову о необходимости сохранить резерв коек, формировать заказы "для производства жизненного важного оборудования" и подготовки кадров.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:02
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Происшествия
Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии
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Интерфакс 07:46
Наука
В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения
ИнфоСМИ вчера в 06:45
Общество
Глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в мире.
Каскад 03:45
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
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