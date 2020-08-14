Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На Мосбирже из компаний, имеющих основной бизнес в России, как иностранные торгуются "Яндекс", Mail.ru Group, UC Rusal, Polymetal, TCS (головная структура Тинькофф банка) и ряд других (всего 12). Кроме того, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом - расписки.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

РБК23:02
Ведомости

X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

Ведомостивчера в 11:48
Наша версия

Переговоры между Нидерландами и Россией по пересмотру налогового соглашения продолжаются

Наша версиявчера в 06:35
ПРАЙМ

Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения

ПРАЙМ11 августа в 04:19

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Обсерватория ALMA наблюдает самого далекого «двойника» Млечного пути

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
AstroNews.ruвчера в 11:07
5

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
178

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37