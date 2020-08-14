Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж
На Мосбирже из компаний, имеющих основной бизнес в России, как иностранные торгуются "Яндекс", Mail.ru Group, UC Rusal, Polymetal, TCS (головная структура Тинькофф банка) и ряд других (всего 12). Кроме того, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом - расписки.В источнике
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