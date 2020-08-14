Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж
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Стоит ли уходить с зарубежных бирж Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: "Большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия, и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений".В источнике
С чего всё началось
Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж
На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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