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РБК
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Стоит ли уходить с зарубежных бирж Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: "Большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия, и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений".В источнике
С чего всё началось
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Piter.tv

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Piter.tv08:14
Forbes

Московская биржа допустила уход российских компаний с иностранных фондовых рынков

Forbes05:26
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

РБК23:02
Экономика сегодня

Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

Экономика сегодня02:46
ПРАЙМ

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

ПРАЙМ02:28
Коммерсантъ

Мосбиржа ожидает делистинга акций российских компаний с иностранных бирж

Коммерсантъ00:39
Компания

Мосбиржа спрогнозировала делистинг акций российских компаний с зарубежных бирж

Компания05:10

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Евразия.Эксперт03:03
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Ученые выяснили, виноват ли Колумб в распространении сифилиса в Европе

Долгое время распространение сифилиса в Европе связывали с возвращением в 1493 году Христофора Колумба и его команды из Нового Света: вскоре после их прибытия на континенте разбушевалась первая крупная эпидемия этого заболевания, передающегося половым путем.
Российская газета07:23
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Минздрав изучит опрос медиков относительно вакцины от коронавируса

Напомним, ранее РБК опубликовал данные опроса сервиса «Справочник врача», согласно которому большинство медиков не готовы вакцинироваться от коронавируса препаратом цетра Гамалеию Салагай заверил, что эту информацию чиновники Минздрава изучат.
Росбалт07:37
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Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUM08:15
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Семин выступил с критикой руководства «Локомотива»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.
Российская газета07:23

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
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Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Напомним, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела квартиру до брака с продюсером группы «На-на» и в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу Бари Алибасову.
Московский Комсомолецвчера в 06:19
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