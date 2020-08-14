Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Стоит ли уходить с зарубежных бирж Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: "Большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия, и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений".