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РБК
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Стоит ли уходить с зарубежных бирж Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: "Большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия, и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений".В источнике
С чего всё началось
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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ПРАЙМ

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

ПРАЙМ02:28
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Московская биржа допустила уход российских компаний с иностранных фондовых рынков

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Мосбиржа спрогнозировала делистинг акций российских компаний с зарубежных бирж

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Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

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В Мосбирже ожидают уход российских компаний с зарубежных бирж

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Мосбиржа ожидает делистинга акций российских компаний с иностранных бирж

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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Глава Краснодара в 2019 году заработал 1,6 млн рублей

Мэр Краснодара Евгений Первышов заработал за 2019 год 1 млн 634 тыс. 314 руб. Декларация о доходах главы краевой столицы за период с 1 января по 31 декабря 2019 года опубликована на сайте городской администрации.
Коммерсантъ Краснодар05:21
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".
Вести.Ru03:03
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

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Евразия.Эксперт03:03
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
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