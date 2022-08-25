Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге запретил экс-мэру Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, покидать квартиру 23 часа 59 минут в сутки, посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выложила мем, на котором по мотивам картины «Ходоки у В.И. Ленина» изображены голодные европейцы, пришедшие на прием к президенту России Владимиру Путину.
В моменте стоимость сентябрьского фьючерса на TTF на бирже достигала $3312 за тыс. куб. м. Это максимальный уровень с начала марта: тогда был зафиксирован исторический рекорд в $3898 за 1 тыс. куб. м. Рост цен на газ в Европе связывают с жарой и засухой, которые привели к снижению выработки электроэнергии ветряками и сокращению транспортировки угля по водному пути.