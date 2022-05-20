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Мосбиржа готовит отдельный режим торгов для нерезидентов

Мосбиржа рассчитывает к концу июня запустить отдельный режим торгов для нерезидентов.
Коммерсантъ
Как сообщил «Интерфаксу
» источник, знакомый с ситуацией, сейчас брокеры готовят соответствующие IT-решения, чтобы предоставить возможность торговать в этом режиме своим «заблокированным» клиентам-нерезидентам.
Коммерсантъ
Торги на Мосбирже не проводились около месяца после 24 февраля.
Российская газета
Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер принятых ЦБ, после обвала российской валюты из-за введенных санкций.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Мосбиржа разработает механизм торгов для нерезидентов
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