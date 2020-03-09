Экономика

ВедомостиВедомостиМосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов

Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра биржи. В нем отмечается, что биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и повысит ставки обеспечения по ряду инструментов.
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с чего всё началось
Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится
 на сайте биржи.
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