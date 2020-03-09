с чего всё началось

Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра биржи. В нем отмечается, что биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и повысит ставки обеспечения по ряду инструментов.

Экономика Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам, передает Reuters.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Происшествия Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

Авто Дилеры раскрыли цены на кроссовер Geely Coolray Напомним, кроссовер Coolray — первая модель китайского бренда, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.

Общество Еще три человека заразились коронавирусом в Москве По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.

Гаджеты Релиз iPhone 12 сильно перенесут Коронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то восстановить производство, а это довольно трудно.

Футбол Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.

Политика Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.