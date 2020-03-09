Экономика
ВедомостиМосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра биржи. В нем отмечается, что биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и повысит ставки обеспечения по ряду инструментов.
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Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам, передает Reuters.
Экономика
Водонаева рассказала о выгоде слабого курса рубля для «власти»
"Ну что поделать, если власти выгоден слабый курс рубля", - отметила она.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Экономика
В Петербурге встали в очереди за валютой
Очереди образовались на некоторых пунктах обмена валюты в Санкт-Петербурге 9 марта, сообщил телеканал Piter.tv.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Экономика
Евро – 84, доллар – 75: Россию ждет еще один кошмарный «черный вторник»
С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
Хоккей
Орлов с передачи Овечкина сравнял счет в матче с «Баффало»
На 14-й минуте третьего периода защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов сравнял счет. Ассистентом выступил капитан Александр Овечкин.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек
Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Экономика
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Авто
Дилеры раскрыли цены на кроссовер Geely Coolray
Напомним, кроссовер Coolray — первая модель китайского бренда, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Экономика
ГЧП Элегест–Кызыл–Курагино — один из крупнейших в России проектов
В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд рублей.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Происшествия
Семь часов ожиданий: на алтайской трассе едва не разыгралась трагедия
За помощью люди обратились к районным властям, но после пяти часов ожидания началась паника. К тому же в машинах заканчивалось топливо.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
Гаджеты
Релиз iPhone 12 сильно перенесут
Коронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то восстановить производство, а это довольно трудно.
Футбол
Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Авто
Тачка-камикадзе: стоит ли брать автомобиль c запретом на регистрацию
Автовладельцы всё чаще попадают в неприятные ситуации, покупая автомобили с запретом на регистрационные действия.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.