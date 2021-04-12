Мосбиржа и крупнейшие банки РФ создадут первого в стране блокчейн-оператора
Московская биржа и крупнейшие банки РФ создадут первого в стане блокчейн-оператора, говорится в распространенном в понедельник сообщении столичной торговой площадки. Цель проекта – это совместное развитие отечественных ИТ-технологий и решений с применением распределенных реестров.В источнике
С чего всё началось
Создание блокчейн-оператора позволит «разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка»,— говорится в пресс-релизе
Мосбиржи.