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Деловое.ТВ

Мосбиржа и крупнейшие банки РФ создадут первого в стране блокчейн-оператора

Московская биржа и крупнейшие банки РФ создадут первого в стане блокчейн-оператора, говорится в распространенном в понедельник сообщении столичной торговой площадки. Цель проекта – это совместное развитие отечественных ИТ-технологий и решений с применением распределенных реестров.В источнике
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С чего всё началось
Создание блокчейн-оператора позволит «разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка»,— говорится в пресс-релизе
 Мосбиржи.

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