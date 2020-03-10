Финансы
Москва 24Мосбиржа опубликовала границы курса доллара и евро
Итоговые значения будут опубликованы в 09:00. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке. Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть.
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