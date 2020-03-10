Итоговые значения будут опубликованы в 09:00. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке. Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть.

Армия и оружие Турчинов раскрыл масштабы «агрессии России» В интервью одному из украинских изданий бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, что весной 2014 года была высокая угроза вторжения Российской Федерации на территорию не только Крыма и Донбасса, но и Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Tesla выпустила миллионный электромобиль Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Технологии Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Общество Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Энергетика Новак оценил сроки восстановления цен на нефть Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».