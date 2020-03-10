Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Известия02:45

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Интерфакс00:30

Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара в 75,2125 рубля

ТАСС02:34

Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара

РИА Новости02:29

Московская биржа уточнила верхнюю границу курсов доллара и евро

Говорит Москва02:39

Мосбиржа повысила верхние границы курса доллара и евро

РЕН ТВвчера в 20:11

Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют

RT на русскомвчера в 16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:53, Ашберн

Комментарии

Экономика

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
РБК вчера в 23:24
Экономика

Минфин стабилизирует курс рубля продажами валюты по бюджетному правилу

Министерство финансов Российской Федерации напомнило о действующем в РФ механизме бюджетного правила, которое призвано защищать бюджет и национальную валюту от резких колебаний нефтяных цен на рынке.
Народные новости вчера в 03:54
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили.
ТАСС 02:30
Общество

Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в город Ухань, в котором началось распространение коронавирусной инфекции COVID-2019.
RT на русском вчера в 23:52
Политика

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Интерфакс 02:10
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Кино

Ушел из жизни легендарный актер Макс фон Сюдов

66.ru 02:09
Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС вчера в 08:57
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

РБК 00:56
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
SpeedMe вчера в 02:02
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Политика

Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийском лайнере.
Вести.Ru вчера в 05:34
Экономика

Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне

Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
Forbes вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Популярный нокаутер ирландского происхождения Конор Макгрегор, выступающий в бойцовской организации UFC, высказался на счет Хабиба Нурмагомедова.
Лезги газет вчера в 19:28
Происшествия

Сотрудница банка в Хабаровске прогнала вооруженного ножом налетчика

Сотрудница банка в Хабаровске оказала сопротивление налетчику, угрожавшему ей ножом, сообщает во вторник, 10 марта, AmurMedia.
Известия 01:53
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Энергетика

Мировые цены на нефть растут после рекордного обвала в понедельник

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром после обвала на 24-25% из-за разрыва венской сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Экономика сегодня 02:02
Общество

Названы главные опасности от изменения климата для России

RT на русском 00:15
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
РБК 01:42
Общество

Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение.
Газета.Ru 01:18
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Здоровье

Горздрав Москвы опубликовал памятку с частыми вопросами о коронавирусе

Вся важная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно появляется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
RuNews24.ru 08 марта в 05:39
Футбол

Курский «Авангард» и «Торпедо» сыграли вничью

Футбольный «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 1-ом матче Первенства ФНЛ после зимнего перерыва.
ТРК Сейм (Курск) вчера в 10:36
Армия и оружие

В Южном военном округе появится медицинский спецназ

С текущего года в Южном военном округе, как и в других российских военных кругах, появятся медицинские отряды специального назначения (МОСН).
Астраханские новости 02:19
Армия и оружие

Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США

"Черский" избрал очень хитрую тактику передвижения. Сначала после выхода из порта Находки конечной точкой маршрута был обозначен Сингапур.
BaltNews.lv 08 марта в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное