Финансы
РИА НовостиМосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
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