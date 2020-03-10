Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
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Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара и евро

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Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

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Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара

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Мосбиржа подняла ценовую границу по доллару выше 76 рублей

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