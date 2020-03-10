Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Политика Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Финансы Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

Энергетика Продукты и бензин подорожали в Карелии Карелиястат рассказал об изменении цен на бензин в республике, а также о стоимости минимального набора продуктов питания.

Финансы Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.

Биатлон Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Происшествия Коронавирус: на Урале ищут вернувшуюся из Италии женщину Женщина вернулась из Италии накануне, но врачей не почтила своим визитом. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил её на карантин.

Космос Воронежский губернатор анонсировал создание космического технопарка Накануне визита губернатора воронежская «Орбита» «засветилась» в федеральных СМИ после заявления главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по инфляции на фоне падения рубля Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, в марте инфляция в марте в годовом выражении может составить 2,3-2,4%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.