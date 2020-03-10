Экономика

Вести.RuВести.RuМосбиржа открылась обвалом котировок

В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%. Сайт Мосбиржи оказался перегруженным и открывается с запозданием. Российская площадка в понедельник не работала и с запозданием среагировала на панику на мировых биржах.
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Панические прогнозы не подтвердились. Российский рынок отыгрывает часть потерь

ТАСС05:39

Ключевые фондовые индексы рухнули при открытии Московской биржи

Эхо Москвы05:01

Российский рынок акций рухнул на открытии торгов

РЕН ТВ03:05

Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Ведомости03:07

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Коммерсантъ03:06

Индекс Мосбиржи рухнул на открытии торгов

Взгляд.ру03:25

Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

РБК03:01
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Политика

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости 04:44
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Пятый канал 05:22
Футбол

В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 05:18
Космос

На Солнце появилось «радиопятно» нового цикла

На Солнце после перерыва, который продолжался больше месяца, появилось новое пятно — новая активная область, которая получила индекс AR2758, сообщает издание SpaceWeather.
N+1 вчера в 08:52
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Shraibikus News вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

Пожар в торгово-развлекательном центре «Тополь» в Иванове, произошедший утром 10 марта, ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 05:04
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Финансы

Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:24
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая

Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта.
RT на русском 02:32
Экономика

Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты

В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Городовой 03:57
Здоровье

Врач рассказал, как очистить организм от токсинов без диет и лекарств

Американский исследователь из медицинского центра Чикагского университета доктор медицины Эндрю Аронсон объяснил, как вывести из организма токсины и не навредить здоровью, передает University of Chicago Medical Center.Доктор пояснил, что человеку без серьезных проблем со здоровьем не стоит изнурять организм различными «чистками».
Medical Note 01:03
Финансы

Рубль пытается стабилизироваться после падения вслед за нефтью

В первые минуты рубль показал минимальные отметки и пытается стабилизироваться, немного отойдя от них вверх, следует из данных Московской биржи.
Взгляд.ру 03:14
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Общество

Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами

Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
REGNUM 02:59
Энергетика

В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

В 18:30 на Первом канале шоу "На самом деле" выйдет в эфир с новым ведущим. Дмитрия Шепелева сменил Тимур Еремеев.
Российская газета 05:08
Энергетика

США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru 03:50
Здоровье

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Энергетика

Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Expert.ru 05:25
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
Политика

В Азербайджане впервые в истории спикером парламента избрана женщина

Впервые в современной истории в Азербайджане спикером Милли Меджлиса (парламента) выбрана женщина - Сахиба Гафарова.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане

Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
RT на русском 03:13
Шоу-бизнес

Тарзан на глазах у Королевой исполнил эротичный танец для поклонницы

Сергей Глушко с размахом отметил свой юбилей. Муж Королевой устроил фееричное шоу, на котором были и поклонницы.
NewInform вчера в 12:21
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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