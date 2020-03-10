Экономика
Вести.RuМосбиржа открылась обвалом котировок
В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%. Сайт Мосбиржи оказался перегруженным и открывается с запозданием. Российская площадка в понедельник не работала и с запозданием среагировала на панику на мировых биржах.
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Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Футбол
В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Космос
На Солнце появилось «радиопятно» нового цикла
На Солнце после перерыва, который продолжался больше месяца, появилось новое пятно — новая активная область, которая получила индекс AR2758, сообщает издание SpaceWeather.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в торгово-развлекательном центре «Тополь» в Иванове, произошедший утром 10 марта, ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая
Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта.
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Здоровье
Врач рассказал, как очистить организм от токсинов без диет и лекарств
Американский исследователь из медицинского центра Чикагского университета доктор медицины Эндрю Аронсон объяснил, как вывести из организма токсины и не навредить здоровью, передает University of Chicago Medical Center.Доктор пояснил, что человеку без серьезных проблем со здоровьем не стоит изнурять организм различными «чистками».
Финансы
Рубль пытается стабилизироваться после падения вслед за нефтью
В первые минуты рубль показал минимальные отметки и пытается стабилизироваться, немного отойдя от них вверх, следует из данных Московской биржи.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Энергетика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
В 18:30 на Первом канале шоу "На самом деле" выйдет в эфир с новым ведущим. Дмитрия Шепелева сменил Тимур Еремеев.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Энергетика
Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть
После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Политика
В Азербайджане впервые в истории спикером парламента избрана женщина
Впервые в современной истории в Азербайджане спикером Милли Меджлиса (парламента) выбрана женщина - Сахиба Гафарова.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Шоу-бизнес
Тарзан на глазах у Королевой исполнил эротичный танец для поклонницы
Сергей Глушко с размахом отметил свой юбилей. Муж Королевой устроил фееричное шоу, на котором были и поклонницы.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.