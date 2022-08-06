ВедомостиМосбиржа отложила допуск нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынкуМосковская биржа откроет 8 августа доступ к срочному рынку нерезидентам из дружественных стран.ВедомостиТочная дата предоставления доступа будет указана позднее, отмечается на сайте Мосбиржи.Вечерняя МоскваКак сообщает торговая площадка, профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов.ТАССТоргующиеся на вечерней сессии "Московской биржи" фьючерсы на основные российские индексы позитивно отреагировали на новости о переносе открытия фондового рынка для "дружественных" нерезидентов.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьT24T24Frank MediaФАНRT на русскомQuote.RuВечерняя МоскваГазета.RuРоссийская газетаПодробнее о событииМосбиржа с 8 августа не допустит нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынкуТАССвчера в 15:28Мосбиржа откроет доступ к срочному рынку нерезидентам из «дружественных» странКоммерсантъвчера в 15:15Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку с 8 августаПРАЙМвчера в 14:49Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынкуРЕН ТВвчера в 15:09Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов дружественных стран к срочному рынкуRT на русскомвчера в 15:08Мосбиржа перенесла открытие фондового рынка для «дружественных» нерезидентовИнтерфаксвчера в 15:13Мосбиржа 8 августа допустит клиентов-нерезидентов только к срочному рынкуFinam.Ruвчера в 15:04Показать ещёОценить119Поделиться