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Мосбиржа отложила допуск нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынку

Московская биржа откроет 8 августа доступ к срочному рынку нерезидентам из дружественных стран.
Ведомости
Точная дата предоставления доступа будет указана позднее, отмечается на сайте
 Мосбиржи.
Вечерняя Москва
Как сообщает торговая площадка, профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов.
ТАСС
Торгующиеся на вечерней сессии "Московской биржи" фьючерсы на основные российские индексы позитивно отреагировали на новости о переносе открытия фондового рынка для "дружественных" нерезидентов.
Интерфакс

Подробнее о событии

Мосбиржа с 8 августа не допустит нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынку
ТАССвчера в 15:28
Мосбиржа откроет доступ к срочному рынку нерезидентам из «дружественных» стран
Коммерсантъвчера в 15:15
Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку с 8 августа
ПРАЙМвчера в 14:49
Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку
РЕН ТВвчера в 15:09
Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов дружественных стран к срочному рынку
RT на русскомвчера в 15:08
Мосбиржа перенесла открытие фондового рынка для «дружественных» нерезидентов
Интерфаксвчера в 15:13
Мосбиржа 8 августа допустит клиентов-нерезидентов только к срочному рынку
Finam.Ruвчера в 15:04

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