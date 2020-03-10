Финансы
ФАНМосбиржа побила рекорд по объему торгов акциями
Московская биржа установила новый рекорд по объему торгов акциями, сообщает пресс-служба организации. 10 марта объем торгов акциями достиг 257,3 млрд рублей, побив предыдущий рекорд. При этом объем торгов валютой составил 1,8 трлн рублей, а деривативами — 928,3 млрд рублей.
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Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
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В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
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Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.