Финансы
ФАНМосбиржа побила рекорд по объему торгов акциями
Московская биржа установила новый рекорд по объему торгов акциями, сообщает пресс-служба организации. 10 марта объем торгов акциями достиг 257,3 млрд рублей, побив предыдущий рекорд. При этом объем торгов валютой составил 1,8 трлн рублей, а деривативами — 928,3 млрд рублей.
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За день объем торгов акциями на Мосбирже достиг рекордных 257 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 15:54
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