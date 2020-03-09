Финансы
ТАССМосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля
Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Президент России Владимир Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков в конституции России.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Футбол
Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Спорт
Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Экономика
В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса
Как заявил на пресс-конференции в Женеве директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт, эксперты еще в сентябре прошлого года, до эпидемии коронавируса, выражали тревогу по поводу состояния мировой экономики, учитывая не решавшуюся со времен кризиса 2008 года проблему "финансовой уязвимости и сохранявшуюся слабость спроса".
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Здоровье
Заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии
Три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии.
Здоровье
В Молдавии пропали 14 человек, летевшие с женщиной больной коронавирусом
Власти Молдавии не могут найти 14 из 136 пассажиров, летевших на одном самолете рейсом Милан — Кишинев с женщиной, у которой обнаружили коронавирус.
Политика
Российский посол встретился с главой минфина США
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
Общество
Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Футбол
Лестер – Астон Вилла: лисы в состоянии обыграть соперника
Любопытно, что земляки Астон Виллы, «Бирмингем», были обыграны три дня назад Лестером на «Кинг Пауэр».
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Общество
Во Франции диагностировали коронавирус у министра культуры
Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Экономика
Цены на нефть этим вечером вновь стали падать
Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Гаджеты
Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм
Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.