Финансы

ТАССТАССМосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
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