Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Политика Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.

Экономика В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25 Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

Футбол Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.

Экономика В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса Как заявил на пресс-конференции в Женеве директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт, эксперты еще в сентябре прошлого года, до эпидемии коронавируса, выражали тревогу по поводу состояния мировой экономики, учитывая не решавшуюся со времен кризиса 2008 года проблему "финансовой уязвимости и сохранявшуюся слабость спроса".

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.

Политика Российский посол встретился с главой минфина США Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.