Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

Футбол ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.

Экономика В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25 Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Футбол Тур РПЛ памяти Игоря Нетто откроют две игры Двумя матчами 7 марта откроется 21-й тур Российской премьер-лиги, все игры которого будут посвящены памяти легендарного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, которому 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.

Происшествия Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.

Происшествия В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.

Энергетика Goldman Sachs: нефть может подешеветь до 20 долларов На фоне паники на рынке баррель может подешеветь до двадцати долларов, считают они. ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, отмечают в банке.

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.