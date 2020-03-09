Финансы

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
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Мосбиржа повысила верхние границы курса доллара и евро

РЕН ТВвчера в 20:11

Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют

RT на русскомвчера в 16:24

Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа

Газета.Ruвчера в 16:23

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

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Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу иностранных валют

Говорит Москвавчера в 16:06

Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

ТАССвчера в 15:55

«Мосбиржа» опубликовала ориентировочные границы ценовых коридоров на 10 марта

Интерфаксвчера в 15:55
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