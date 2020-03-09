Финансы
Общественное телевидение РоссииМосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
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