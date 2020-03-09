Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Политика Госдума обсудит новые поправки в Конституцию Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Общество Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.

Кино Популярный в России турецкий сериал снимут с эфира Известно, что продюсеры проекта и канала Д делали все возможное, чтобы спасти рейтинг сериала: были изменены сюжетная линия, время эфира и стиль анонсирования.