Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.

Экономика ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.

Финансы ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.

Энергетика Стоимость нефти не повлияет на цену бензина Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.

Здоровье Что происходит после излечения от коронавируса? В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.

Гаджеты Протирать iPhone разрешила Apple Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.

Политика Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.