Финансы

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
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