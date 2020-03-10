Финансы

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара и евро

Газета.Ru03:04

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Известия02:45

Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют

RT на русскомвчера в 16:24

Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара в 75,2125 рубля

ТАСС02:34

Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара

РИА Новости02:29

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Интерфакс00:30

Московская биржа уточнила верхнюю границу курсов доллара и евро

Говорит Москва02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:25, Ашберн

Комментарии

Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Финансы

Эксперт рассказал, что будет с ипотекой

Минфин может начать продажу валюты уже в середине марта, а ЦБ РФ на заседании 20 марта может минимально - на 0,25 процентного пункта - повысить ключевую ставку, что, впрочем, все равно затруднит банкам понижение ипотечной ставки, прокомментировал РИА Новости глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, рассуждая о последствиях обвала рынка нефти.
РИА Новости 02:17
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru вчера в 05:15
Энергетика

Акции крупнейших российских компаний обвалились

Акции крупнейших российских компаний обвалились после резкого падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи 10 марта.
Lenta.ru 03:55
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv вчера в 09:32
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
Актуальные Новости 01:20
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
iReactor 03:19
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:39
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
Политика

Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Lenta.ru 03:20
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Общество

Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами

Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
REGNUM 02:59
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Финансы

Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
Национальная служба новостей вчера в 03:42
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Замана 02:41
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса.
Российская газета 00:38
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Политика

На Украину не пустили члена «Единой России» из-за «угрозы национальной безопасности»

Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну гражданина РФ и запретила ему въезд на три года, из-за якобы угрозы национальной безопасности страны.
ТАСС 04:07
Энергетика

Цены на нефть отыграли часть падения при обвале

Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.
Народные новости вчера в 07:54
Энергетика

Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть на 7%

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
RT на русском 02:53
Экономика

Для России кардинально изменились условия внешней торговли

В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Бизнес-новости в Кирове 02:21
Культура

RT America запустил новое интервью-шоу с пятикратным лауреатом Emmy

Известный американский актёр, комик и телеведущий, пятикратный лауреат премии Emmy Деннис Миллер присоединился к команде RT America.
RT на русском 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное