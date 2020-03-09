Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
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Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа

Газета.Ru16:23

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

РИА Новости16:20

Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

РБК15:35

Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют

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Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

ТАСС15:55

«Мосбиржа» опубликовала ориентировочные границы ценовых коридоров на 10 марта

Интерфакс15:55

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Коммерсантъ13:47
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