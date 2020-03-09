Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Футбол «Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.

Политика Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Политика Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.

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Экономика В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25 Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

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Происшествия В Грузии пропали туристы из Нидерландов и Ирана Полиция ищет 23-летнего туриста из Нидерландов Сиима Виггера, пропавшего 7 марта в городе Кутаиси (второй по величине город Грузии), сообщают в понедельник грузинские СМИ.

Гаджеты Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.