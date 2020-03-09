Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространенное заявление площадки. Так верхней границей для доллара стала цена в 76,3951 руб. с 70,445 руб. за $1.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Музыка Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения На канале «Ютубер» в мессенджере Telegram обнародовали возможный отрывок новой песни группы Little Big, которая на предстоящем Евровидении-2020 в Нидерландах представит Россию.

Финансы Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

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Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Общество Власти Италии ограничили передвижение по стране Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Гаджеты Redmi Note 9 получит обновленный дизайн Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.

Политика Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.