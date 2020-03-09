Финансы
КоммерсантъМосковская биржа собирает валюту
Сумма сделки оценивается в $10–20 млн. Объем биржевых торгов валютой падает второй год подряд, биржа пытается охватить внебиржевой рынок дополнительными сервисами в рамках своей системы, указывают эксперты.
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с чего всё началось
В связи с ситуацией на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится на ее сайте.РБКвчера в 15:35
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«Мосбиржа» подготовилась к высокой волатильности на торгах 10 марта
Московский Комсомолецвчера в 13:50
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Комментарии
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
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