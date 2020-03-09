с чего всё началось

Сумма сделки оценивается в $10–20 млн. Объем биржевых торгов валютой падает второй год подряд, биржа пытается охватить внебиржевой рынок дополнительными сервисами в рамках своей системы, указывают эксперты.

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