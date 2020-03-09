Финансы

КоммерсантъКоммерсантъМосковская биржа собирает валюту

Сумма сделки оценивается в $10–20 млн. Объем биржевых торгов валютой падает второй год подряд, биржа пытается охватить внебиржевой рынок дополнительными сервисами в рамках своей системы, указывают эксперты.
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с чего всё началось
В связи с ситуацией на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится
 на ее сайте.
РБКвчера в 15:35

Подробнее о событии

«Мосбиржа» подготовилась к высокой волатильности на торгах 10 марта

Московский Комсомолецвчера в 13:50

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов

Ведомостивчера в 18:36

Московская биржа собирает валюту

Коммерсантъвчера в 18:56

Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

РБКвчера в 15:35

Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

ТАССвчера в 15:55

Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

Газета.Ruвчера в 14:05

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Интерфакс00:30
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Комментарии

Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
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Общество

Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение.
Газета.Ru 01:18
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Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
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Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 18:33
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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших).
РБК 00:00
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Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
РБК 01:56
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Си Цзиньпин приехал с инспекцией в Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 10 марта приехал в Ухань для инспекции работ по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Известия 01:10
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Культура

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

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Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о поддержки его партией во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, сообщает RT.
Общественное телевидение России вчера в 19:11
Космос

Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Дни24 вчера в 17:08
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 08 марта в 07:55
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

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Газета.Ru вчера в 04:56
Общество

Названы главные опасности от изменения климата для России

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал, что засуха и таяние вечной мерзлоты и могут сказаться на благосостоянии России.
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Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

Известия вчера в 17:40
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных.
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Скончалась актриса Марина Меримсон

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон.
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Слухи: Elden Ring не выйдет в июне и будет использовать собственный движок

Вопреки слухам, в Elden Ring не будет использоваться Unreal Engine.
3DNews 02:40
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В школах и детсадах Липецка ввели медицинские фильтры

В Липецке, как и во всем регионе, введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
ГТРК Липецк 01:57
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

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