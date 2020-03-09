Экономика
Lenta.ruМосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.
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с чего всё началось
Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится на сайте биржи.РБКвчера в 15:35
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«Мосбиржа» подготовилась к высокой волатильности на торгах 10 марта
Московский Комсомолецвчера в 13:50
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Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
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Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
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СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
Наука
Томская губка очистит воду от нефтепродуктов
Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
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Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн
Ранее кнопки располагались справа. Официальная презентация линейки смартфонов Redmi Note 9 состоится 12 марта этого года.
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Дебют Павлова
Фото: vk.com / fc_textil Девятого марта Сергей Павлов приступил к выполнению сложнейшей задачи вместе с ивановским "Текстильщиком".
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Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля
«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Финансы
После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти
Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
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На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
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«Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл омский «Авангард»
Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимской команды.