с чего всё началось

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.

Экономика ЦБ зафиксировал стагнацию страхового рынка Причинами стагнации премий в условиях роста числа договоров ЦБ называет изменение спроса (он рос по видам страхования со сравнительно невысокой стоимостью продуктов, например, ДМС, где средняя премия составляет 10,6 тыс. руб.) и сокращение договоров с высокими средними премиями (как в инвестиционном страховании жизни, ИСЖ, со средней премией 530,9 тыс. руб.).

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Наука Томская губка очистит воду от нефтепродуктов Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.

Политика Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Футбол Дебют Павлова Фото: vk.com / fc_textil Девятого марта Сергей Павлов приступил к выполнению сложнейшей задачи вместе с ивановским "Текстильщиком".