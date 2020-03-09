Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.
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с чего всё началось
Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится
 на сайте биржи.
РБКвчера в 15:35

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Коммерсантъвчера в 18:56

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Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

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Московская Биржа готовится к волатильности при открытии торгов

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Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

РБКвчера в 15:35

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности на открытии торгов 10 марта

ТАССвчера в 13:37

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

Интерфаксвчера в 13:32
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Названы две главные опасности для России от изменения климата

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РИА Новости вчера в 23:33
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Коммерсантъ вчера в 14:49
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru вчера в 12:15
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Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

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News.ru вчера в 11:36
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Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
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Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU 08 марта в 06:29
Общество

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"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
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Экономика

ЦБ зафиксировал стагнацию страхового рынка

Причинами стагнации премий в условиях роста числа договоров ЦБ называет изменение спроса (он рос по видам страхования со сравнительно невысокой стоимостью продуктов, например, ДМС, где средняя премия составляет 10,6 тыс. руб.) и сокращение договоров с высокими средними премиями (как в инвестиционном страховании жизни, ИСЖ, со средней премией 530,9 тыс. руб.).
Коммерсантъ вчера в 18:56
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 05:23
Армия и оружие

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ТАСС вчера в 15:44
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Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек

Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
Газета.Ru вчера в 21:22
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Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
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В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 08 марта в 15:40
Общество

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В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
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Тайга.инфо вчера в 05:22
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

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Lenta.ru вчера в 11:19
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Дебют Павлова

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Финансы

После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти

Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Фонтанка.Ру 00:20
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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия вчера в 20:00
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

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«Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл омский «Авангард»

Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимской команды.
Телеканал UTV вчера в 12:43
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