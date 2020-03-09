Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.