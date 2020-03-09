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Lenta.ruLenta.ru
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Mockva.ru
  • Комсомольская правда0:45
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Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.В источнике
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С чего всё начиналось
Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится на сайте биржи.
РБК вчера в 15:35
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