с чего всё началось

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

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