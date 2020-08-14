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Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

Россия начинает реализовывать новую налоговую политику, пересматривая ранее принятые договоренности с иностранными государствами. В этой ситуации многие компании задумываются о возвращении под отечественную юрисдикцию и выводе своих акций с иностранных торговых площадок.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Экономика сегодня

Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

Экономика сегодня02:46
Forbes

Московская биржа допустила уход российских компаний с иностранных фондовых рынков

Forbes05:26
Компания

Мосбиржа спрогнозировала делистинг акций российских компаний с зарубежных бирж

Компания05:10
Piter.tv

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Piter.tv08:14
ПРАЙМ

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

ПРАЙМ02:28
Коммерсантъ

Мосбиржа ожидает делистинга акций российских компаний с иностранных бирж

Коммерсантъ00:39
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

РБК23:02

Уголовное дело возбудили против вора в законе Гянджинского

Как стало известно РЕН ТВ, в отношении вора в законе Рашада Исмаилова, который в определенных кругах получил известность как Рашад Гянджинский, возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
РЕН ТВ07:26
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На Ставрополье подросток на автомобиле насмерть сбил 15-летнюю девушку

Подросток за рулем автомобиля насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку на парковке в селе Кочубеевское на Ставрополье и скрылся с места происшествия, сообщили журналистам в четверг в управлении краевого ГИБДД.
ТАССвчера в 08:21
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим

Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
РИА Новости09:00

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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