Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов
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Россия начинает реализовывать новую налоговую политику, пересматривая ранее принятые договоренности с иностранными государствами. В этой ситуации многие компании задумываются о возвращении под отечественную юрисдикцию и выводе своих акций с иностранных торговых площадок.В источнике
С чего всё началось
Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж
На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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