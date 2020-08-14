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Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

Россия начинает реализовывать новую налоговую политику, пересматривая ранее принятые договоренности с иностранными государствами. В этой ситуации многие компании задумываются о возвращении под отечественную юрисдикцию и выводе своих акций с иностранных торговых площадок.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
Подробнее о событии
Давыдов.Индекс

В Мосбирже ожидают уход российских компаний с зарубежных бирж

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Forbes

Московская биржа допустила уход российских компаний с иностранных фондовых рынков

Forbes05:26
Коммерсантъ

Мосбиржа ожидает делистинга акций российских компаний с иностранных бирж

Коммерсантъ00:39
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Мосбиржа прогнозирует уход российских компаний с иностранных торгов

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ПРАЙМ

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

ПРАЙМ02:28
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Мосбиржа спрогнозировала делистинг акций российских компаний с зарубежных бирж

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РБК

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

РБК23:02

Где в Самарской области выявили 51 больного коронавирусом за сутки

Двое пациентов общались с ранее заболевшими, у 34 сначала подозревали внебольничную пневмонию, ОРВИ, а 15 человек – проходили профилактическое обследование, и у них не было клинических проявлений болезни.
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Нарушитель погиб в столкновении с поездом в Волгоградской области

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