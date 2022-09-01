КоммерсантъМосбиржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынкеМосбиржа планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов — на срочном и валютном.КоммерсантъНа рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК, уточняется в сообщении.ПРАЙМПозднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.ПРАЙМНа валютном рынке торги будут проводиться всеми инструментами с 6:50 до 19:00.ТАССЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиFrank MediaРидусАК&МПрофильРБК ИнвестицииГазета.RuРамблерАргументы и ФактыФАНПодробнее о событииМосбиржа возобновит вечерние торги с 12 сентябряФедералПресс03:57Мосбиржа 12 сентября запустит вечернюю сессиюT2402:43Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке 12 сентябряВедомости03:10МосБиржа 12 сентября возобновит утренние торги на срочном и валютных рынкахИнтерфакс02:55Мосбиржа с 12 сентября возобновляет вечернюю сессию на фондовом рынкеРоссийская газета02:52Мосбиржа 12 сентября возобновит вечерние торги на фондовом рынке и утренние на валютномТАСС03:17Мосбиржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынкеКоммерсантъ02:41Показать ещёОценить26Поделиться