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Мосбиржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке

Мосбиржа планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов — на срочном и валютном.
Коммерсантъ
На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК, уточняется в сообщении.
ПРАЙМ
Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.
ПРАЙМ
На валютном рынке торги будут проводиться всеми инструментами с 6:50 до 19:00.
ТАСС

Подробнее о событии

Мосбиржа возобновит вечерние торги с 12 сентября
ФедералПресс03:57
Мосбиржа 12 сентября запустит вечернюю сессию
T2402:43
Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке 12 сентября
Ведомости03:10
МосБиржа 12 сентября возобновит утренние торги на срочном и валютных рынках
Интерфакс02:55
Мосбиржа с 12 сентября возобновляет вечернюю сессию на фондовом рынке
Российская газета02:52
Мосбиржа 12 сентября возобновит вечерние торги на фондовом рынке и утренние на валютном
ТАСС03:17
Мосбиржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке
Коммерсантъ02:41

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