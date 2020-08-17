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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газета12:09
ПРАЙМ

Мосбиржа начнет 24 августа торги акциями США, бумаги Apple начнут торговаться 7 сентября

ПРАЙМ11:54
Finam.Ru

Торги акциями Apple начнутся на Московской бирже с 7 сентября

Finam.Ru11:37
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Service11:50
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАСС11:38
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБК11:52

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
7

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.ру10:06
15

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
188

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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