Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.