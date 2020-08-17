Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
На предыдущих стадиях турнира «Севилья» прошла «ЧФР Клуж», «Рому» и «Вулверхэмптоном».В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с победителем пары «Интер» «Шахтер», которые свой матч проведут сегодня, 17 августа.