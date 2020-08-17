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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Коммерсантъ

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

Коммерсантъ13:44
Lenta.ru

Акции Apple станут ближе россиянам

Lenta.ru13:10
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБК11:52
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАСС12:25
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газета12:09
Интерфакс

Торги акциями Apple начнутся на Мосбирже с 7 сентября

Интерфакс12:29
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Service11:50

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Миранчук может оказаться в «Аталанте» в ближайшее время

Бергамо, Италия, 17 августа 2020, 22:10 — REGNUM Алекс Великих, действующий скаут итальянского «Кальяри», поделился мнением касательно возможного перехода российского полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
REGNUM15:10

«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.
Finam.Ru03:57