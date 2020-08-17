Названы имена наставников девятого сезона шоу «Голос»

Неожиданностей нет: в красных креслах наставников снова окажутся Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Баста и Валерий Сюткин, которые работали в "Голосе" и в некоторых предыдущих сезонах.