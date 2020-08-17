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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Коммерсантъ

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

Коммерсантъвчера в 13:44
Lenta.ru

Акции Apple станут ближе россиянам

Lenta.ruвчера в 13:10
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБКвчера в 11:52
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАССвчера в 12:25
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газетавчера в 12:09
Интерфакс

Торги акциями Apple начнутся на Мосбирже с 7 сентября

Интерфаксвчера в 12:29
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Serviceвчера в 11:50

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостей16 августа в 03:52
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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