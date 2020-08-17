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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Коммерсантъ

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

Коммерсантъвчера в 13:44
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБКвчера в 11:52
Интерфакс

Торги акциями Apple начнутся на Мосбирже с 7 сентября

Интерфаксвчера в 12:29
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАССвчера в 12:25
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газетавчера в 12:09
Lenta.ru

Акции Apple станут ближе россиянам

Lenta.ruвчера в 13:10
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Serviceвчера в 11:50

«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленникавчера в 03:30

Главу муниципалитета в Забайкалье уличили в самоуправстве

Прокуратура возбудила в отношении главы администрации дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которого мировой суд привлек его к административной ответственности.
REGNUMвчера в 06:04
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфаксвчера в 07:46
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.
РБК17:00
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