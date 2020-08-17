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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Коммерсантъ

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

Коммерсантъвчера в 13:44
Lenta.ru

Акции Apple станут ближе россиянам

Lenta.ruвчера в 13:10
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБКвчера в 11:52
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАССвчера в 12:25
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газетавчера в 12:09
Интерфакс

Торги акциями Apple начнутся на Мосбирже с 7 сентября

Интерфаксвчера в 12:29
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Serviceвчера в 11:50

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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