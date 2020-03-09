Финансы
ИзвестияМосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
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