с чего всё началось

Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Наука Разработано новое лекарственное покрытие для медицинских имплантов Ученые Пензенского государственного университета создали новое лекарственное покрытие для медицинских имплантов, которое препятствует развитию инфекционных осложнений после операций и обладает антибактериальным действием.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Авто Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.

Происшествия Водородная станция горит на заводе в Петербурге Водородная станция загорелась на территории завода в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.