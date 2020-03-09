Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Общество Сильная метель накроет Сахалин и Курилы Сильный снег, местами очень сильный (20 мм и более), сильная метель, видимость 500 метров и менее, порывистый ветер 17-22 м/с (на побережьях 25-30 м/с) и налипание мокрого снега прогнозируют на Сахалине предстоящей ночью.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Москву в конце рабочей недели ожидает похолодание. Дневная температура опустится до примерно 4-5 градусов.

Политика Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Общество Мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут на китайском телевидении Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта будут показывать на Центральном телевидении Китая (CCTV), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Политика Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.

Общество ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.

Шоу-бизнес Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.

Экономика ЦБ зафиксировал стагнацию страхового рынка Причинами стагнации премий в условиях роста числа договоров ЦБ называет изменение спроса (он рос по видам страхования со сравнительно невысокой стоимостью продуктов, например, ДМС, где средняя премия составляет 10,6 тыс. руб.) и сокращение договоров с высокими средними премиями (как в инвестиционном страховании жизни, ИСЖ, со средней премией 530,9 тыс. руб.).

Энергетика Нефть марки Brent снизила темпы падения После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.

Экономика Экономист спрогнозировал рост цен на нефть Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.