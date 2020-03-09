Финансы
ИзвестияМосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
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Сильный снег, местами очень сильный (20 мм и более), сильная метель, видимость 500 метров и менее, порывистый ветер 17-22 м/с (на побережьях 25-30 м/с) и налипание мокрого снега прогнозируют на Сахалине предстоящей ночью.
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Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%.
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
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ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
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Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
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Энергетика
Нефть марки Brent снизила темпы падения
После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
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Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
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Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии
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Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек
Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
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Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.