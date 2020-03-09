Финансы
Газета.RuВерхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространенное заявление площадки. Так верхней границей для доллара стала цена в 76,3951 руб. с 70,445 руб. за $1.
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