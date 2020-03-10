Финансы

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа готовится к первым торгам после рекордного обвала цен на нефть. На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
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Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара и евро

Газета.Ru03:04

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Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара в 75,2125 рубля

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Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Интерфакс00:30

Московская биржа уточнила верхнюю границу курсов доллара и евро

Говорит Москва02:39
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В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
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В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

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Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

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