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«Мосбиржа» возобновит торги акциями российских компаний в понедельник

В понедельник торговый день снова укороченный, к доступным инструментам добавятся корпоративные, региональные и субфедеральные облигации, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
Площадка продолжит торги по укороченному графику, сообщается на сайте
 ЦБ.
BFM.ru
Торги иностранными акциями и иными облигациями в РПС будут проводиться в период с 9:30 до 19:00 мск.
RT на русском
В четверг Банк России после перерыва более чем в три недели разрешил открыть торги на бирже 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи.
Российская газета

Подробнее о событии

ЦБ принял решение допустить к торгам все акции на Мосбирже с понедельника
РБК Инвестиции07:35
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Lenta.ru06:24
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КМВ Новости06:18
Московская биржа возобновит торги акциями российских компаний
Финтолк24 марта в 00:18
Информация Банка России о работе Московской Биржи 28 марта
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