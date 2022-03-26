Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".
По словам официального представителя военного ведомства, в течение последних дней многим гражданам РФ поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.
На неделе, завершившейся 25 февраля, 1 кг огурцов стоил в рознице в среднем 202,9 руб. Три недели спустя, к 18 марта, это были уже 185,5 руб. Огурцы стали единственным продуктом, подешевевшим с начала военной спецоперации на Украине.
«В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — говорится в сообщении.