Экономика

Газета.RuГазета.RuМосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
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Мосбиржа введет механизм для торгов при отрицательных ценах

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