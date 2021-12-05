«Ъ»: в России может начаться нехватка картофеля из-за наращивания переработки

По данным газеты, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил на совещании в ведомстве, что в 2021 году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а в следующем будет переработано до 1,5 млн тонн.