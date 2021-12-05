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Мосбиржа запускает утреннюю сессию

С 6 декабря торги на рынке акций будут начинаться в 06:50 мск.
ТАСС
С 09.50 мск стартует основная торговая сессия для ценных бумаг, допущенных к утренним торгам; с 09.50 мск стартует аукцион открытия для ценных бумаг, не допущенных к утренним торгам.
ПРАЙМ
В утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с 43 акциями из индекса Мосбиржи (IMOEX), а также с 50 наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками.
ПРАЙМ
Нововведение направлено на повышение эффективности ценообразования на валютном рынке и поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены.
ТАСС

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Мосбиржа запустила утреннюю сессию
Деловой мир01:34
Мосбиржа запускает утреннюю сессию
ТАСС17:05
Мосбиржа начинает утренние торги акциями - утренняя сессия будет проводиться с 6.50 до 9.50 мск
ПРАЙМ16:28
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