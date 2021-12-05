Нововведение направлено на повышение эффективности ценообразования на валютном рынке и поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены.
В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
По данным газеты, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил на совещании в ведомстве, что в 2021 году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а в следующем будет переработано до 1,5 млн тонн.
Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
В дорожной аварии на 41 километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области погибли родственники депутата гордумы шестого сезона Дмитрия Головина: Екатерина Карелина, зять Станислав и внучка Соня.