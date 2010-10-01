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Технологии В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян. 11

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 3,4K

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Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 65

Интернет Как персонализация данных в сети повышает безопасность Социальные сети, провайдеры и поисковые системы постоянно собирают информацию о людях, которые ими пользуются, но при добросовестном подходе это совсем не плохо – персонализация, по мнению экспертов, повышает уровень комфорта и безопасности, заставляя безликое пространство Сети адаптироваться под конкретного человека.

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