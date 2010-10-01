Экономика

ТАССТАССМосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.
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Вечернюю сессию оживят американские бумаги и нерезиденты

Коммерсантъ09:00

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

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Интерфаксвчера в 01:35

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Московская биржа запускает вечерние торги российскими акциями

Финансовая газетавчера в 04:12

На Мосбирже продлили время торгов на пять часов. Что важно знать

РБКвчера в 08:17

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

ТАСС21 июня в 17:05
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