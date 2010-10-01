Экономика
ТАССМосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке
Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.
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Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний
Интерфаксвчера в 01:35
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
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Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
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RT на русском 05:42
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Inc-news.ru вчера в 11:10
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Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
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Технологии
В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян
С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
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Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
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Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Интернет
В России заработал новый сервис замера скорости интернета
Новый сервис замера скорости интернета заработал в России, 20 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 июня в 14:30
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Интернет
Как персонализация данных в сети повышает безопасность
Социальные сети, провайдеры и поисковые системы постоянно собирают информацию о людях, которые ими пользуются, но при добросовестном подходе это совсем не плохо – персонализация, по мнению экспертов, повышает уровень комфорта и безопасности, заставляя безликое пространство Сети адаптироваться под конкретного человека.
Газета.Ru 10:06
Игры
Ghost of Tsushima ушла на золото
Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.
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Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
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Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова
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Авто
Mercedes-AMG GLA появился в России
Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
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Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС
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Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
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Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
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