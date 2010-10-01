Экономика

ТАССТАССМосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.
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Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Вести.Ru10:42

На Мосбирже продлили время торгов на пять часов. Что важно знать

РБК08:17

Московская биржа запускает вечерние торги российскими акциями

Финансовая газета04:12

22 июня Мосбиржа откроет вечерние торги на фондовом рынке

Версия.Инфо05:48

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Интерфакс01:35

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

ТАССвчера в 17:05
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Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Газета.Ru 10:58
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
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Игры

В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken

Ferra вчера в 12:39
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Общество

ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей

Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Общество

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
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Политика

Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру вчера в 08:16
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Футбол

Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Космос

«Гонец-М» впервые будет запущен на новой ракете-носителе уже осенью

Популярная механика 19 июня в 03:55
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Общество

В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»

Демченко подтвердил, что работы по строительству трубопровода продолжаются, и в «Газпроме» рассчитывают завершить их в конце 2020-го – начале 2021 года, передает РИА Новости.
Профиль 07:26
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Происшествия

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
ТАСС 11:02
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Общество

Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Газета.Ru 05:48
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Здоровье

Омичи болеют коронавирусом реже, чем остальные сибиряки

Болеют 153 человека на 100 тысяч населения.
РИА ОмскИнформ 06:24
Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
ТАСС 12:33
Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
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Общество

Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 12:32
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