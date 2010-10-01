Экономика

ТАССТАССМосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.
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A hard day’s night - Мосбиржа начала работать после работы. Обзор

Интерфакс10:10

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

ТАСС21 июня в 17:05

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Вести.Ruвчера в 10:42

На Мосбирже продлили время торгов на пять часов. Что важно знать

РБКвчера в 08:17

22 июня Мосбиржа откроет вечерние торги на фондовом рынке

Версия.Инфовчера в 05:48

Московская биржа запускает вечерние торги российскими акциями

Финансовая газетавчера в 04:12

Вечернюю сессию оживят американские бумаги и нерезиденты

Коммерсантъ09:00
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Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
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Политика

Путин поблагодарил россиян за достойное прохождение пандемии

Президент Владимир Путин поблагодарил жителей страны за достойное прохождение самого опасного этапа пандемии коронавируса.
Северпост 10:26
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Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
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Политика

Путин заявил, что коечный резерв РФ сохранен в повышенной готовности

Резерв коек в России сохранен в повышенной готовности.
ФАН 10:15
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС 09:40
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
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Здоровье

Два красноярских медика получили государственные награды

Марину Панченко наградят медалью Луки Крымского. Награды получили медики практически из всех регионов России.
ИА 1-Line 21 июня в 03:30
Политика

Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
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Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Футбол

Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
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Политика

Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора

Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
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Энергетика

В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле

«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 08:55
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Экономика

Средняя ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

В России средняя ставка по ипотеке в мае упала до исторического минимума в 7,4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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