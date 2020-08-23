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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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ТАСС

Бумаги Intel стали самыми популярными среди акций компаний из США на Мосбирже

ТАССвчера в 14:17
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ru23 августа в 12:35
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБКвчера в 13:05
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвывчера в 19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфаксвчера в 18:54
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомостивчера в 17:08
ПРАЙМ

Акции Intel оказались наиболее популярными в первый день торгов акциями США на Мосбирже

ПРАЙМвчера в 15:16

В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22
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Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.
РИА Новостивчера в 15:32
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Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Serviceвчера в 13:28
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 14:41
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русскомвчера в 07:16
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СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новостивчера в 13:56